Dica a fost prezentat de CS Mioveni

CS Mioveni l-a prezentat astazi pe Nicolae Dica in functia de antrenor principal, in cadrul unei conferinte de presa.Obiectivul noului tehnician este salvarea de la retrogradare.Odata cu Dica la Mioveni au fost adusi pana acum si 5 jucatori noi, printre care Rusu de la FCSB si Greab de la FC Arges.In acest moment Dica se afla pe banca in amicalul Mioveniului cu FC U Craiova.S. Mihai