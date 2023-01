Dica a semnat cu CS Mioveni si debuteaza maine

CS Mioveni s-a inteles cu Nicolae Dica sa preia banca tehnica.Obiectivul noului antrenor galben-verde este salvarea de la retrogradare.Dica are la dispozitie 9 meciuri din sezonul regular plus alte 9 din play-out.Lotul echipei va intarit serios in aceasta perioada, lui Dica fiindu-i promise 7-8 transferuri.Nicolae Dica va fi prezentat sambaat in cadrul unei conferinte de presa, iar dupa, va debuta pe banca in amicalul cu FC U Craiova.S. MihaiCititi, de asemenea, pe curier. ... citeste toata stirea