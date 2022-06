Din inchisoare a cerut comasarea pedepselor!

Ajuns in inchisoare dupa ce a condus baut, Marius Stefan C., de 26 de ani din comuna Bogati s-a gandit sa isi rezolve toate problemele penale pe care le avea. Astfel, a inaintat Judecatoriei Pitesti o cerere de modificare a pedepsei, la care a vrut sa fie luate in calcul trei sentinte, una din Romania, doua din strainatate. Pana s-a judecat procesul, tanarul a fost eliberat conditionat. Cand prinsese din nou gustul libertatii s-a dat sentinta definitiva si a fost ridicat de politisti fiind ... citeste toata stirea