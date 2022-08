Dinamo, Steaua, Poli Iasi, Poli Timisoara si Otelul, lupta pentru promovare!

Editia 2022/23 din Liga 2 Casa Pariurilor va incepe in aceasta saptamana, mai precis astazi, cu 20 de formatii la start din 12 judete, alaturi de Ilfov si Bucuresti.Printre formatiile care se vor lupta sa promoveze in Liga 1 se numara si cateva nume sonore ale fotbalului romanesc: Dinamo, Steaua, Poli Timisoara, Poli Iasi, Otelul, FC Brasov. In avancronica primei runde, FRF a descoperit 12 repere importante ale noului sezon, care vizeaza diferite elemente inedite si spectaculoase legate de ... citeste toata stirea