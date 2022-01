Directorul Uzinei Renault din Curitiba, Brazilia, va prelua conducerea executiva a Uzinei Vehicule Dacia de la Mioveni. S-a intalnit cu primarul orasului

Carlos Carrinho va fi, incepand din luna februarie a acestui an, directorul executiv al Uzinei Vehicule Dacia de la Mioveni, in locul lui Miguel Oliver Boquera, care va pleca in Maroc. Viitorul director al platformei Colibasi s-a intalnit joi, 20 ianuarie, cu primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu. Carlos Carrinho are 55 de ani si este, in prezent, director al Uzinei Renault din Curitiba (Brazilia).A avut deja primele intalniri cu reprezentantii administratiei publice locale din orasul ... citeste toata stirea