Diseara, jucam cu Muntenegru

Diseara, de la ora 21:45, are loc meciul Romania - Muntenegru, in Liga Natiunilor 2022, o noua ocazie buna pentru tricolori pentru a recastiga increderea fanilor. Vorbim din nou despre un meci care a devenit destul de important care ne poate ridica in clasament, de pe ultima pozitie pe care o ocupa acum in grupa.Meciul Romania - Muntenegru este al patrulea si ultimul meci al tricolorilor din aceasta vara. Pe langa meciul pierdut in Muntenegru (0-2), in luna iunie au mai avut loc meciurile de ... citeste toata stirea