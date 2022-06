Distributie Oltenia avertizeaza: Interventia neautorizata la reteaua electrica prezinta pericol!

Orice interventie neautorizata in instalatiile electrice de distributie sau in culoarul de siguranta al acestora, precum si utilizarea unor instalatii improvizate pentru sustragerea de energie electrica pot genera oricand accidente grave sau incendii, ducand la pierderi de vieti omenesti si daune materiale semnificative, avertizeaza Distributie Oltenia.Reprezentantii Distributie Oltenia spun ca, in cazul constructiilor si lucrarilor executate in preajma retelelor electrice aeriene de ... citeste toata stirea