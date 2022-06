Distributie Oltenia monteaza contoare inteligente

Distributie Oltenia isi continua planurile de contorizare inteligenta cu instalarea a inca 244 000 de contoare SMART pana in 2024. In 2021, Distributie Oltenia a montat 90.000 de contoare, atat in mediul urban (peste 42.000), cat si in mediul rural (peste 48.000), implementand 100 % planul de contorizare SMART aprobat cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Tot anul trecut, operatorul a integrat peste 400 de posturi de transformare in sistemul sau informatic, la aceasta ... citeste toata stirea