Distributie Oltenia si CEZ nu au program cu publicul

Pe 1 iuniePe 1 iunie, centrele de Relatii cu Utilizatorii Distributie Oltenia dar si Centrele de Relatii cu Clientii CEZ Vanzare nu vor avea program de lucru cu publicul. Activitatea va fi reluata pe data de 2 iunie.Legislatia in vigoare in domeniul muncii reglementeaza ziua de 01 iunie 2022 ca zi libera la nivel national. Asadar, Centrele de Relatii cu Utilizatorii Distributie Oltenia isi intrerup activitatea in aceasta zi.Revenirea la programul normal de functionare va avea loc in data ... citeste toata stirea