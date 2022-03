DNA Pitesti , doar 3 rechizitorii intr-un an!

Din bilantul prezentat de Directia Nationala Anticoruptie, reiese ca DNA Pitesti, candva, liderul dosarelor grele intrumentate, nu prea are cu ce se lauda. In cursul anului 2021, procurorii pitesteni au fost pe ultimul loc la dosare, avand doar 3 rechizitorii, cu 14 inculpati. DNA Pitesti isi desfasoara activitatea cu 3 procurori, fiecare avand, in medie, in lucru 46 de dosare.Din punct de vedere al datelor statistice, la DNA Pitesti, in anul 2021 numarul cauzelor de solutionat a fost de 251 ... citeste toata stirea