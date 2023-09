FC Arges continua sa ramana fara victorie si dupa etapa cu numarul 5 cinci din acest sezon competitional. Pitestenii au terminat la egalitate, 1-1, confruntarea de astazi, din deplasare, cu Metaloglobus Bucuresti, una dintre echipele modeste ale ligii secunde. Bucurestenii au deschis scorul in minutul 37 prin Chatziterzoglou, iar pitestenii au restabilit egalitatea in minutul 43 prin Angelov. In urma acestui rezultat, Argesul ramane pe locul 16, cu cele 4 puncte, acumulate in 5 etape, cu 8 mai ... citeste toata stirea