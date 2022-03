Doar una din cinci locuinte este asigurata impotriva dezastrelor!

Peste 100.000 de persoane ar putea fi afectate in cazul unui cutremur cu interval mediu de recurenta de 100 de ani si circa 210.000 cladiri ar putea fi avariate, iar pierderile economice probabile in cazul locuintelor, intr-un astfel de scenariu, sunt estimate la peste 7 miliarde de euro. Anuntul a fost facut de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), conform evaluarilor efectuate de IGSU in cadrul programului RO-RISK.Cu toate acestea, reprezentantii ... citeste toata stirea