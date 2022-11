Doar victoria conteaza!

Dupa esecul rusinos cu Sepsi Sfantu Gheorghe, din runda precedenta, echipa fanion a judetului nu mai are voie sa faca pasi gresiti pentru a ramane in lupta pentru intrarea in play-off. FC Arges va intalni astazi, de la ora 18.00, in deplasare, pe Universitatea Cluj, formatie aflata in zona minata a clasamentului, punctele puse in joc fiind sunt foarte importante pentru ambele echipe care au obiective diametral opuse.Pitestenii sunt condamnati sa castige meciul din cadrul etapei cu numarul 18 ... citeste toata stirea