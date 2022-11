Documentele contabile se vor pastra doar 5 ani!

Registrele obligatorii de contabilitate si documentele justificative in baza carora se fac inregistrarile in contabilitate vor fi arhivate numai cinci ani.In acest sens a fost adoptat ieri un proiect de lege la Senat, si urmeaza ca deputatii sa aiba votul decisiv. In prezent, obligatia de arhivare acopera o perioada de zece ani si specialistii atrag atentia ca schimbarea acesteia ar putea crea probleme in practica. "Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care ... citeste toata stirea