Un mesaj Ro- Alert a fost transmis marti seara, fiind anuntata disparitia a doi copii, de 14 ani, respectiv 12 ani. Acestia sunt frati si erau cu animalele pe camp cand au disparut. Tricorurile lor au fost gasite pe malul unui canal de irigatii de la Golesti. Acum se efectueaza cautari in barajul Golesti si la canal. M.S.Politistii au facut apel si la cetateni, in incercarea de a da de urma baietilor."Politistii din cadrul Politiei Orasului Stefanesti desfasoara cercetari, in urma sesizarii ... citeste toata stirea