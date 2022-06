Doi fotbalisti francezi au semnat cu FC Arges!

FC Arges a ajuns la zece transferuri perfectate in aceasta perioada precompetitionala. Clubul din Trivale a anuntat oficial ca a ajuns la o intelegere pe doua sezoane cu francezii Enzo Celestine (24 ani) si Tony Njike (24 ani). Cei doi fotbalisti se afla in cantonamentul din Austria si au efectuat primele antrenamente cu echipa pitesteana.Enzo Celestine este atacant, masoara 191 centimetri si cantareste 82 kg. In precedenta editie de campionat a evoluat in al treilea esalon din Franta, la FC ... citeste toata stirea