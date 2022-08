Doi juniori de la FC Arges, convocati la nationala Romaniei U16!

FC Arges ramane in continuare o pepiniera importanta pentru fotbalul romanesc. In perioada 28 august-8 septembrie, echipa nationala a Romaniei U16 va efectua un stagiu de pregatire la Buftea la care vor participa cei mai buni juniori din tara.Pe perioada acestui stagiu, tricolorii vor disputa si doua duble amicale impotriva selectionatelor Under 16 ale Muntenegrului(30 august si 1 septembrie) si Spaniei(6 si 8 septembrie).Pentru aceasta actiune, selectionerul Victor Ene a convocat si doi ... citeste toata stirea