Doliu in Politia argeseana!

Un accident mortal a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, pe DN 73 C, drumul care face legatura intre Curtea de Arges si Campulung. Cel care si-a pierdut viata este un ofiter din cadrul Politiei Campulung. Tragedia a avut loc in timp ce barbatul mergea catre casa. La sosirea echipajului medical, subcomisarul Marian Madalin C. era decedat.La miezul noptii, subcomisarul Marian Madalin C. , in varsta de 42 de ani, din Curtea de Arges, se afla la volanul masinii sale, o Dacia Logan si ... citeste toata stirea