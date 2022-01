Doliu la un liceu din Arges. O eleva a murit dupa un an si jumatate de stat in spital. "Maria vedea Binele in orice"

Eleva in clasa a XII-a la Colegiul National Pedagogic "Carol I" din Campulung-Muscel, Antonia-Maria Popescu s-a stins din viata la doar 18 ani dupa o lunga si dura suferinta. Antonia avea de mai mult timp probleme medicale si era internata de un an si jumatate in spital. Anuntul decesului tinerei a fost facut joi, 27 ianuarie, pe pagina de Facebook a institutiei de invatamant din Arges, colegii de clasa ai Antoniei postand un mesaj emotionant."Nimeni nu merita sa paraseasca lumea aceasta ... citeste toata stirea