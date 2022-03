Donatii pentru refugiati, la Mioveni

Primaria Orasului Mioveni a demarat, in paralel cu campania deja inceputa de Arhiepiscopia Argesuliui si Muscelului, o noua actiune de colectare de ajutoare umanitare, destinate refugiatilor din Ucraina care sosesc in numar extrem de mare in vamile din Romania.Astfel, campania primariei a inceput ieri, 28 februarie, iar bunurile donate se vor colecta la sediul vechi al Centrului Cultural, langa Politia Locala Mioveni, Bl. V2b. Avand in vedere faptul ca majoritatea refugiatilor se afla in ... citeste toata stirea