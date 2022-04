Dornici de revansa!

Echipa de baschet masculin a Pitestiului va incerca sa isi asigure prezenta pe podiumul Ligii Nationale de Baschet Masculin cu doua etape inainte de finalul sezonului regular. FC Arges Basketball va intalni sambata, de la ora 18.00, in deplasare, pe CSU Sibiu, in runda cu numarul 28 din LNBM.Disputa din Sala Transilvania este una foarte importanta pentru ambele echipe in incercarea lor de a-si atinge obiectivele.Inaintea acestui duel, FC Arges Basketball ocupa locul 3, cu 45 de puncte, ... citeste toata stirea