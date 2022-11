Dornici de revansa!

Liga Profesionista de Fotbal a programat in acest week-end meciurile etapei cu numarul 17 din Superliga Superbet. FC Arges va intalni maine, de la ora 15.00, pe propriul teren, pe Sepsi OKS Sfantu Gheorghe, una dintre contracandidatele la play-off.Disputa din Trivale este primul meci al antrenorului Marius Croitoru in fata fanilor pitesteni. Tehnicianul alb-violetilor a bifat deja primul succes pe banca tehnica a pitestenilor, FC Arges castigand la limita, 1-0, in deplasarea de la UTA. ... citeste toata stirea