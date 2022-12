Dornici de revansa!

FC Arges va intalni astazi, de la ora 17.30, in deplasare, pe FC U Craiova, in runda cu numarul 20 din Superliga Superbet, penultima din acest an.Ambele echipe au moralul foarte bun dupa calificarea in sferturile Cupei Romaniei. Pitestenii vor aborda acest duel de pe locul 10 al clasamentului, cu 22 de puncte, in timp ce FC U Craiova se situeaza pe locul 13, cu 19 puncte. Alb-violetii au moralul foarte bun dupa remiza din campionat cu Rapid Bucuresti si victoria din Cupa cu Universitatea ... citeste toata stirea