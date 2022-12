Dosarul deputatului Aurel Balasoiu a fost clasat!

In preajma sarbatorilor, deputatul Aurel Balasoiu. ( fost membru PSD) a scapat de acuzatiile de viol si de intretinere de relatii sexuale cu minori. Procurorii au clasat dosarul. M.S.Parchetul General a clasat dosarul deschis in data de 3 octombrie atunci cand au aparut in spatiul public informatii ca Aurel Balasoiu ar fi intretinut relatii sexuale cu un minor.In acest dosar era depusa inclusiv o plangere penala a acelui calugar fals, Cristi Calin.Iata insa ca dupa 3 luni de ancheta, ... citeste toata stirea