Doua bidoane cu mercur gasite la subsolul unui bloc din Campulung Muscel

Doua bidoane pline cu mercur au fost gasite in seara zilei de luni, 21 februarie, la subsolul unui bloc din Campulung Muscel. Un locatar a descoperit mercurul ce se scurgea pe podea in timp ce facea curatenie si a sunat la 112. La fata locului au ajuns rapid reprezentanti ai I.S.U. Arges si ai Garzii de Mediu, pentru ridicarea in conditii de siguranta a bidoanelor cu mercur. Politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Politiei Arges au deschis deja un dosar in ... citeste toata stirea