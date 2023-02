Doua femei ranite in accident Calinesti!

Luni dimineata a avut loc un accident rutier in aproaierea Sectiei Rurale de Politie Calineslti, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului una dintre masini s-a rasturnat pe o parte. Doua persoane au ramas incarcerate si a fost necesara interventia pompierilor de la descarcerare. M.S.La fata locului au intervenit pompierii de la Garda de Interventie Topoloveni si Detasamentul Pitesti cu o autospeciala de stins incendii si o descarcerare, alaturi de o ambulanta SMURD de ... citeste toata stirea