Doua incendii, doua nenorociri

Doua incendii care au izbucnit ieri, au avut urmari dramatice. Un barbat, in varsta de 84 de ani, din Luca Corbului, a murit dupa ce incaperea in care dormea a luat foc si a ars mocnit. Omul a vrut sa iasa dar s-a prabusit pe podea, cel mai probabil, intoxicat cu fum. In comuna Budeasa, satul Valea Marului, o femeie in varsta de 56 de ani, a ramas fara casa si toate bunurile in urma incendiului.Ieri dimineata, un barbat, din comuna Lunca Corbului, a sunat la 112 si a chemat in ajutor ... citeste toata stirea