Doua persoane retinute dupa ce au obtinut cu acte false imprumuturi de 480.000 de lei

Doua persoane din Pitesti si Maracineni vor sta in arest preventiv timp de 30 de zile dupa ce au obtinut zeci de imprumuturi cu acte false. Prejudiciul stabilit de catre procurori este unul foarte mare. Cele doua persoane sunt cercetate pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, inselaciune si uz de fals.Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada septembrie - noiembrie 2021, trei persoane, cu varste cuprinse intre 34 si 55 de ani, cu complicitatea altor doua persoane, de 45 si 54 de ani, ... citeste toata stirea