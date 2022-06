Doua saptamani de pregatire in Austria

FC Arges a inceput luni primul stagiu de pregatire centralizata din aceasta perioada precompetitionala. Timp de doua saptamani, pitestenii se vor antrena in Austria, la Vorau, urmand ca apoi sa revina in tara pentru un cantonament la Valea Iasiului.Antrenorul Andrei Prepelita a deplasat in Austria un lot de 20 de jucatori. Printre acestia se afla si mijlocasul Roberto Hategan(21 ani), fotbalist care in sezonul trecut a evoluat la Unirea Bascov. La Vorau au facut jonctiunea cu echipa si ... citeste toata stirea