Doua strazi modernizate

Au fost semnate contractele de modernizare a doua strazi de pamant din Pitesti, una in zona Craiovei, cealalta in apropiere de Calea Campulung. Lucrarile vor fi efectuate de SC Comesad Drumuri si SC Selca si ar trebui sa fie gata in 8 luni.Modernizarea parte din "Programulde investitii al Municipiului Pitesti" pe anul 2022. Luni au fost semnate contractele pentru alte doua strazi de pamant: strada Marta Radulescu si strada Sergent T.R. Constantin Comanescu. Constructorii, S.C. ... citeste toata stirea