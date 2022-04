Doua victorii la Mioveni si calificare!

Nationala feminina Under 19 a Romaniei s-a calificat la Campionatul European care va avea loc la finalul verii in Macedonia de Nord! In ultimul meci din grupa de calificare gazduita la "Sala Sporturilor" din Mioveni, Romania a invins cu scorul de 3-0 (25-19, 25-11, 25-17) formatia Danemarcei si, cu doua victorii din tot atatea posibile, si-a asigurat calificarea la turneul final care va fi gazduit de Skopje, in perioada 27 august - 4 septembrie.Nationala de Tineret a Romaniei, in care a fost ... citeste toata stirea