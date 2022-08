Doua victorii si o remiza pentru juniorii de la FC Arges

Week-end aproape perfect pentru echipele de juniori ale clubului FC Arges. Juniorii alb-violeti au inregistrat la finalul saptamanii trecute doua victorii si o remiza in competitiile organizate de federatia Romana de Fotbal.Sambata, FC Arges a bifat prima victorie in Liga Elitelor U16 dupa ce s-a impus cu 4-1, in deplasarea de la ACS Medias 2022. Golurile formatiei pregatite de Florin Dragusin au fost marcate de Manole(2), Iosifescu si Comanescu. In urma acestui rezultat, pitestenii ocupa ... citeste toata stirea