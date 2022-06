Dr. Carmen Ungurean, coordonatoarea Programului national de screening pentru cancerul de col uterin: "Simpla testare nu are niciun efect"

Un program adecvat impotriva HPV-ului, care sa reduca rata de mortalitate, nu consta doar in testare, ci si in umarea unui plan bine stabilit in cazul unui rezultat pozitiv, mai ales ca acest tip de cancer are o evolutie lenta care lasa ragaz depistarii precoce si tratamentului Dr. Carmen Ungurean explica pentru "Weekend Adevarul" unde se situeaza Romania, la un an si jumatate de la lansarea Strategiei Globale de Eliminare a Cancerului de Col Uterin de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii si ... citeste toata stirea