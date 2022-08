Dragan Zekovic a semnat cu FC Arges Basketball!

FC Arges Basketbal a anuntat oficial transferul lui Dragan Zekovic. Fost campion si vicecampion al Romaniei, sarbul va juca la gruparea din Trivale pe parcursul urmatorului sezon competitional.Zeko este un cunoscut al baschetului romanesc. El a debutat in Romania pentru Asesoft Ploiesti (2013), formatie alaturi de care a evoluat in EuroCup. Dupa o accidentare, Dragan a revenit pe parchet in Liga Adriatica si Liga Balcanica, iar ulterior s-a intors in tara noastra, jucand finala Ligii ... citeste toata stirea