Drogat, la volan!

Soferul unui BMW a fost oprit de politisti pentru control si s-a stabilit ca era drogat. Acesta consumase metamfetamina, inainte de a pleca la drum cu masina. La fel ca in cazul conducatorilor bauti, pe numele tanarului a fost intocmit dosar penal.Controlul a avut loc in weekend. Era in jur de ora 20.00 cand politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti au tras pe dreapta un BMW condus pe DJ 703K, pe raza localitatii Budeasa. La volan era Alexandru V., de 25 de ani, din Pitesti.