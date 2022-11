Drumul expres Pitesti - Mioveni, utilitate maxima

Dupa ce acum doua zile, la Bucuresti, s-a semnat la Ministerul Transportuilor un acord de incepere a demersurilor pentru realizarea drumului expres Pitesti - Mioveni, primarul Mioveniului, Ion Georgescu a spus ca aceasta sosea este in beneficul tuturor."Pentru orasul Mioveni semnarea acestui document si proiectul in colaborare cu Ministerul Transporturilor si Consilul Judetean este de o importanta vitala. Cred ca 90 % beneficiar este orasul Mioveni, avand in vedere ca descarca traficul nu ... citeste toata stirea