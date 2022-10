DSV Arges este in alerta din cauza variolei la oi si capre

Desi in momentul de fata, in judet, nu exista cazuri de variola la ovine si caprine, DSV Arges este in alerta maxima, dupa ce in Europa au fost anuntate mai multe cazuri.Starea de alerta a pornit dupa ce zilele trecute, Spania a informat Comisia Europeana cu privire la confirmarea a 4 focare de variola ovine si caprine in 4 exploatatii, ulterior notificand noi suspiciuni.Variola ovina si caprine este o boala infectioasa virala, care afecteaza ovinele si caprinele si care poate avea un ... citeste toata stirea