DSV incearca sa previna aparitia gripei aviare in Arges

Directia Sanitar Veterinara Arges incearca sa previna aparitia gripei aviare in judetul nostru, dupa ce in Giurgiu au aparut mai multe cazuri.In acest sens, conducerea si inspectorii DSV fac in ultimul timp instruire cu fermierii. "Nu avem cazuri in Arges, dar avem o continua instruire cu fermierii. Am distribuit informatiile importante in teritoriu, pentru preventie, iar medicii nostri, zilnic sunt la cate o ferma unde fac instruirea direct. In Arges am avut acum mai bine de 10 ani cazuri de ... citeste toata stirea