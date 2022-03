Duel cu campioana Romaniei!

Echipa de baschet masculin a Pitestiului se apropie de finalul sezonului regular in Liga Nationala. Astazi, de la ora 18.00, pe propriul teren, FC Arges Basketball va primi vizita U BT Cluj, campioana en-titre a Romaniei, sfert finalista in actuala editie din Basketball Champions League.Cu un bilant de 19 victorii si 6 infrangeri, alb-violetii ocupa locul al treilea in clasament, cu 44 de puncte, cu doua mai putin decat U BT Cluj, liderul campionatului. Echipa lui Tudor Costescu are 6 ... citeste toata stirea