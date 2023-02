Duel cu campioana Romaniei!

Liga Profesionista de Fotbal a programat in acest week-end meciurile din cadrul etapei cu numarul 26 din Superliga Superbet.Dupa ce in etapa trecuta a dat piept Farul Constanta, cu liderul campionatului, FC Arges va avea parte de un nou meci de foc, pitestenii urmand sa intalneasca duminica, de la ora 17.00, in deplasare, pe CFR Cluj, campioana Romaniei.Inaintea disputei din Gruia, starile de spirit din cele doua tabere sunt diferite. Dupa 25 de etape jucate, CFR Cluj ocupa locul 2, cu 50 ... citeste toata stirea