Federatia Romana de Fotbal a programat in aceste zile meciurile din etapa a 3-a din cadrul grupelor Cupei Romaniei Betano. FC Arges va intalni astazi, de la ora 17.00, pe propriul teren, pe Universitatea Craiova, in ultima runda a grupei D.Dupa primele doua runde, grupa este condusa de Universitatea Craiova si CS Ocna Mures, ambele cu cate 4 puncte fiecare, in timp ce FC Arges se ... citeste toata stirea