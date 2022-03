Duel pentru play-off cu vicecampioana!

FC Arges - FCSB, astazi, ora 21.00, Digi Sport, Look Sport, Telekom SportRunda cu numarul 29 din Casa Liga 1 programeaza in aceasta seara, de la ora 21.00, pe stadionul Nicolae Dobrin, duelul dintre FC Arges si FCSB, un meci cu implicatii pentru partea superioara a clasamentului. Disputa de pe arena din Trivale este una de totul sau nimic pentru alb-violeti in incercarea lor de a prinde un loc in play-off pe ultima suta de metri.Dupa remiza din runda precedenta, de pe propriul teren, cu FC ... citeste toata stirea