Adrian Dulcea va fi, incepand cu 1 iunie 2023, noul selectioner al echipei nationale U18 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2005.Tehnicianul in varsta de 44 de ani a fost antrenor secund al nationalei U20 a Romaniei sub comanda lui Daniel Pancu.De asemenea, in sezonul 2021/2022, acesta castigat titlul Campionatul National U19 cu Unirea Bascov. Adrian Dulcea il va inlocui in functia de selectioner pe Daniel Mogosanu, tehnician care a activat timp de aproape 6 ani ... citeste toata stirea