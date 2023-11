Aflat in arest preventiv, un barbat in varsta de 55 de ani, din comuna Negrasi a fost trimis in judecata sub acuzatia de furt si distrugere. Oamenii legii au stabilit, in timpul cercetarilor, ca din luna august a anului trecut pana in prezent, individul a comis 12 furturi din gospodarii. M.SanduGheorge B., de 55 de ani, din comuna Negrasi, a fost arestat preventiv pe 20 septembrie.La acel moment era acuzat de comiterea a trei furturi din gospodarii. In timpul cercetarilor efectuate de ... citeste toata stirea