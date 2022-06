Dupa ce l-a satisfacut, a talharit-o!

Si batuta si...si cu banii luati, cam asa s-ar rezuma in cateva cuvinte patania unei prostituate din Mosoaia. Tanara, in varsta de 20 de ani, a negociat cu un client pentru o partida de sex. Dupa ce s-a bucurat de prestatia fetei, clientul i-a furat banii. Nu doar ce platise el, ci toata "rasplata" pentru munca ei din ziua respectiva!S-a intamplat luni, intr-un apartament din Pitesti. Tanara in varsta de 20 de ani, originara din Mosoaia, practica cea mai veche meserie din lume. Fata este una ... citeste toata stirea