Dupa puncte, la Gaz Metan Medias!

CS Mioveni trebuie sa se intoarca cu 3 puncte, de la ultima clasata, Gaz Metan Medias, partida urmand a avea loc astazi, de la ora 18:00. Meciul conteaza pentru etapa a 4 -a a play-out-ului si va putea fi urmarit pe micile ecrane, pe Digi Sport, Orange Sport si Look Sport.CS Mioveni vine dupa victoria cu Chindia si remiza de la FC U Craiova si nu are alta varianta decat victoria. Mediasul are trei infrangeri consecutive in primele etape ale partii a doua a campionatului, pierzand cu 5-0 la ... citeste toata stirea