Echipaje de interventie alertate de un apel eCall de la un accident cu patru masini implicate, produs in Arges

Apelul "eCall" cu privire la un accident produs in comuna Bradu a alertat joi echipajele ISU Arges. La fata locului au fost gasite doua victime si patru masini implicate. ECall, sistemul care efectueaza automat un apel gratuit catre numarul de urgenta 112, in cazul in care vehiculul este implicat intr-un accident rutier grav, a alertat joi echipajele de interventie care au ajuns rapid, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat, langa Pitesti, in ... citeste toata stirea