Echipele argesene, repartizate in Seria a IV-a

In cadrul sedintei de Comitet Executiv, care a avut loc azi, 18 august, la sediul FRF, au fost aprobate cele 10 serii ale campionatului Liga 3.Repartizarea echipelor in serie s-a facut conform principiului geografic, astfel incat echipele sa nu fie nevoite sa aiba deplasari prea lungi.Vineri, 19 august, la Casa Fotbalului, in sala Nicole Dobrin, de la ora 13:00, se va desfasura tragerea la sorti a programului Ligii 3, in fiecare serie. Acesta va fi stabilit pe baza Tabelei Berger pentru 10 ... citeste toata stirea