Pe data de 25 octombrie se va produce o eclipsa partiala de Soare care va fi vizibila si in Romania. Cel mai bine se va vedea din nord-estul tarii, unde acoperirea Soarelui va fi de maxim 44%.Maximul eclipsei de soare va fi in jurul orei 13:40 cand se va vedea cel mai bine. Cei din partea de est a tarii vor putea vedea cel mai bine fenomenul. Acolo, Soarele va fi acoperit undeva la 45% de luna, in timp ce in partea de vest a tarii va fi acoperit undeva la 30%-40%. La Bucuresti eclipsa incepe ... citeste toata stirea