Economia a scazut, PIB a crescut

Produsul intern brut in trimestrul IV 2021 a fost mai mic, in termeni reali, cu 0,1% comparativ cu trimestrul anterior, a anuntat marti Institutul National de Statistica.Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru ultimul trimestru al anului trecut a fost de 303,812 miliarde de lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 0,1% fata de trimestrul III 2021 si in crestere cu 3,9% fata de trimestrul IV 2020, scrie economica.net. Pe serie bruta, Produsul Intern Brut ... citeste toata stirea